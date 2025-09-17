Криминал

Пензячка с иностранцем попали под статью из-за помощи мигрантам

В Пензе 41-летняя местная жительница и 33-летний иностранец стали фигурантами уголовного дела за организацию незаконной миграции. Они помогали людям оставаться в России.

Женщина с мужчиной изготавливали уведомления о трудоустройстве, на основании которых мигрантам продлевали сроки пребывания в стране.

Обман раскрылся, на подельников завели уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Ранее в регионе четверо мужчин также попали под статью из-за помощи мигрантам. В схеме участвовали двое иностранцев, 32 и 37 лет, и двое 43-летних жителей области.

Источник — видео и фото ФСБ
