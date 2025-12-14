Обманувшие пензенских пенсионеров мошенники получили реальные сроки

В Пензе вынесли приговор 7 жителям различных регионов РФ в возрасте от 22 до 47 лет, обвиняемым в мошенничестве. Они продавали пенсионерам приборы, в которых те не нуждались.
В сентябре 2021 года 47-летний житель Петербурга создал группу, куда вошли жители Мордовии, Белгородской, Ульяновской и Пензенской областей.
Злоумышленники ходили по квартирам и делали вид, что проверяют электросети. Далее они заявляли о перепадах напряжения, для устранения которых нужна замена проводки, называли цену работ 60-80 тыс. рублей и сообщали о возможности сократить затраты при постановке в розетку реле.
Информация не соответствовала действительности, тем не менее участникам группы удавалось запугать пенсионеров. Владельцы квартир приобретали оборудование и огнетушащие аэрозоли по цене от 2,9 тыс. до 58 тыс. рублей. Стоимость определялась произвольно, в зависимости от поведения и уровня обеспеченности жертв.
За год с небольшим, до декабря 2022-го, лжеремонтники собрали с 43 жителей Пензы и области, а также Мордовии больше 770 тыс. руб.
В ходе следствия все, за исключением организатора, признали вину и частично возместили нанесенный ущерб.
По приговору суда глава группы отправится в колонию общего режима на 6 лет, один из самых активных ее участников, 31-летний житель Мордовии, - на 3 года и 6 месяцев. Пятерых фигурантов осудили условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет. Гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба на общую сумму 272,4 тыс. удовлетворены, сообщили в областной прокуратуре.
Новости по теме
- Прокуратура выявила нарушения в содержании дороги Тамбов - Пенза
- Россиянин впервые выиграл дело по «эффекту Долиной»
- Прокуратура начала проверку после массового ДТП рядом с Пензой
- Без света: областная прокуратура организовала проверку
- Каменским электрикам задерживали и занижали зарплату
- Жительницу Нижнего Ломова осудили за слежку за коллегой мужа
- Описана мошенническая схема со «школьными дневниками»
- Обманутый бековчанин получил надежду на возвращение денег
- У пензенца с тягой к спиртному забрали 2 автомобиля
- Пензенскую организацию оштрафовали за подарки должностным лицам
Последние новости
- Жительницу Нижнего Ломова осудили за слежку за коллегой мужа
- Погибла семья: виновнику ДТП в Засечном вынесли приговор
- Лунинец оскорбил чувства верующих после просмотра новостей в интернете
- Обманутый бековчанин получил надежду на возвращение денег
- У пензенца с тягой к спиртному забрали 2 автомобиля
- 64-летний пензенец разослал сотни порнографических снимков
- В Мокшане вынесли приговор мужчине, бившемуся головой о стены в суде
- Трое жителей области вырастили коноплю в лесу
- В Городище ветврачу дали условный срок за взятку и подлог
- Пензенец представлялся 10-летним мальчиком ради интимной переписки
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!