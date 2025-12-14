Обманувшие пензенских пенсионеров мошенники получили реальные сроки

14.12.2025 | 14:33

В Пензе вынесли приговор 7 жителям различных регионов РФ в возрасте от 22 до 47 лет, обвиняемым в мошенничестве. Они продавали пенсионерам приборы, в которых те не нуждались.

В сентябре 2021 года 47-летний житель Петербурга создал группу, куда вошли жители Мордовии, Белгородской, Ульяновской и Пензенской областей.

Злоумышленники ходили по квартирам и делали вид, что проверяют электросети. Далее они заявляли о перепадах напряжения, для устранения которых нужна замена проводки, называли цену работ 60-80 тыс. рублей и сообщали о возможности сократить затраты при постановке в розетку реле.

Информация не соответствовала действительности, тем не менее участникам группы удавалось запугать пенсионеров. Владельцы квартир приобретали оборудование и огнетушащие аэрозоли по цене от 2,9 тыс. до 58 тыс. рублей. Стоимость определялась произвольно, в зависимости от поведения и уровня обеспеченности жертв.

За год с небольшим, до декабря 2022-го, лжеремонтники собрали с 43 жителей Пензы и области, а также Мордовии больше 770 тыс. руб.

В ходе следствия все, за исключением организатора, признали вину и частично возместили нанесенный ущерб.

По приговору суда глава группы отправится в колонию общего режима на 6 лет, один из самых активных ее участников, 31-летний житель Мордовии, - на 3 года и 6 месяцев. Пятерых фигурантов осудили условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет. Гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба на общую сумму 272,4 тыс. удовлетворены, сообщили в областной прокуратуре.