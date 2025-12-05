В здании администрации Пензы прошли обыски

05.12.2025 | 14:25

В пятницу, 5 декабря, в администрации Пензы прошли обыски. Их проводили сотрудники региональных УФСБ и СУ СК России.

Эту информацию сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердил источник.

По предварительным данным, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

В «Ъ» со ссылкой на два собственных источника уточнили, что следственные действия не имеют отношения к главе города Олегу Денисову и иным крупным муниципальным служащим.

Официальной информации пока нет.