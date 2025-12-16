Криминал

В питомнике в Кузнецком лесничестве выкопали 173 липы

25-летнего пензенца подозревают в краже 173 саженцев липы из питомника в Кузнецком лесничестве.

Молодой человек приезжал туда в течение трех дней и выкапывал деревья. Он складывал их у леса, чтобы в дальнейшем увезти и продать жителю Неверкинского района.

Полиция задержала злоумышленника на месте преступления на третий день его «работы».

Липы выращивались для благоустройства и озеленения Пензы, восстановления лесопарковых зон в регионе и соседних областях. Причиненный ущерб составил 670 000 рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Фигуранту избрали меру принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

