Погибла семья: виновнику ДТП в Засечном вынесли приговор

44-летнему жителю Засечного, по вине которого в ДТП погибла семья, вынесли приговор.

Авария случилась 4 сентября этого года на перекрестке улиц Алой и Олимпийской в селе Засечном Пензенского района. В 15:30 подсудимый на автомобиле Оmoda выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Volkswagen Passat, которым управлял 34-летний мужчина. В ДТП также попали Hyundai Matrix и Renault Logan.

В результате удара водитель Volkswagen и два его пассажира, 33-летняя женщина и 7-летний мальчик, от полученных травм погибли на месте.

Как выяснилось позднее, подсудимый, ехавший на высокой скорости, ранее был лишен права на управление машиной, в момент происшествия он находился в нетрезвом виде.

Мужчина признал вину. До суда он содержался под стражей, уточнили в региональном СУ СКР.

В итоге жителя Засечного приговорили к 13 с половиной годам колонии общего режима, в течение 3 лет ему запрещено садиться за руль.

«Кроме того, с подсудимого и его матери в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общем размере 14,4 млн рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Источник — фото № 1 СКР, фото № 2 и видео прокуратуры
