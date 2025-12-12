Погибла семья: виновнику ДТП в Засечном вынесли приговор

44-летнему жителю Засечного, по вине которого в ДТП погибла семья, вынесли приговор.
Авария случилась 4 сентября этого года на перекрестке улиц Алой и Олимпийской в селе Засечном Пензенского района. В 15:30 подсудимый на автомобиле Оmoda выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Volkswagen Passat, которым управлял 34-летний мужчина. В ДТП также попали Hyundai Matrix и Renault Logan.
В результате удара водитель Volkswagen и два его пассажира, 33-летняя женщина и 7-летний мальчик, от полученных травм погибли на месте.
Как выяснилось позднее, подсудимый, ехавший на высокой скорости, ранее был лишен права на управление машиной, в момент происшествия он находился в нетрезвом виде.
Мужчина признал вину. До суда он содержался под стражей, уточнили в региональном СУ СКР.
В итоге жителя Засечного приговорили к 13 с половиной годам колонии общего режима, в течение 3 лет ему запрещено садиться за руль.
«Кроме того, с подсудимого и его матери в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общем размере 14,4 млн рублей», - сообщили в областной прокуратуре.
