Общество

Мошенники придумали схему с приложением «Финуслуги»

Печать
Telegram

В Пензенской области зафиксировали новые преступления, когда злоумышленники хотят не только похитить деньги жертв, но и дестабилизировать обстановку в регионе.

Как сообщили в УФСБ РФ по области, пензенцам звонят незнакомцы, представляются сотрудниками ФНС или регионального УФСБ и просят уточнить данные в рамках налоговой декларации.

Во время разговора мошенники требуют озвучить код, пришедший в СМС, который на самом деле является паролем для регистрации в приложении «Финуслуги», где можно оформить кредиты или незаконно получить деньги.

«В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», - предупредили в УФСБ.

Пензенцев попросили не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в беседы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети