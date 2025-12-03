Мошенники придумали схему с приложением «Финуслуги»

03.12.2025 | 10:04

В Пензенской области зафиксировали новые преступления, когда злоумышленники хотят не только похитить деньги жертв, но и дестабилизировать обстановку в регионе.

Как сообщили в УФСБ РФ по области, пензенцам звонят незнакомцы, представляются сотрудниками ФНС или регионального УФСБ и просят уточнить данные в рамках налоговой декларации.

Во время разговора мошенники требуют озвучить код, пришедший в СМС, который на самом деле является паролем для регистрации в приложении «Финуслуги», где можно оформить кредиты или незаконно получить деньги.

«В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», - предупредили в УФСБ.

Пензенцев попросили не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в беседы.