Мошенники придумали схему с приложением «Финуслуги»

В Пензенской области зафиксировали новые преступления, когда злоумышленники хотят не только похитить деньги жертв, но и дестабилизировать обстановку в регионе.
Как сообщили в УФСБ РФ по области, пензенцам звонят незнакомцы, представляются сотрудниками ФНС или регионального УФСБ и просят уточнить данные в рамках налоговой декларации.
Во время разговора мошенники требуют озвучить код, пришедший в СМС, который на самом деле является паролем для регистрации в приложении «Финуслуги», где можно оформить кредиты или незаконно получить деньги.
«В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», - предупредили в УФСБ.
Пензенцев попросили не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в беседы.
