Вера Фейгина рассказала, на что планировала потратить взятку

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления культуры г. Пензы Веры Фейгиной и 42-летнего индивидуального предпринимателя направлено в суд.

Экс-чиновницу обвиняют в получении взятки за незаконные действия в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), бизнесмена - в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, 8 августа Вера Фейгина в своем служебном кабинете получила от предпринимателя 250 000 рублей. Эта была часть согласованной общей взятки в размере 690 000 рублей.

«Денежные средства были переданы чиновнице за создание условий, в результате которых предприниматель и аффилированные с ним иные хозяйствующие субъекты получили преимущества и заключили с подведомственными управлению культуры учреждениями договоры на оказание услуг и поставку сувенирной продукции в рамках реализации губернаторского проекта «Пензенское лето - 2025», - уточнили в областной прокуратуре.

Фейгину и взяткодателя задержали, деньги изъяли. Оба признали вину. Экс-чиновница пояснила, что осенью хотела уйти на пенсию и большую часть средств собиралась распределить между сотрудниками управления культуры - из благих намерений.

«Решением суда на имущество предпринимателя наложен арест на общую сумму более 4 млн рублей», - добавили в прокуратуре.

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд г. Пензы.

«Оба фигуранта содержатся под домашним арестом», - сообщили в областном управлении СКР.

Источник — фото 2, 3, 4 - СКР
