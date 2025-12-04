37-летнему пензенцу грозит суд за экстремистские публикации

04.12.2025 | 10:32

37-летнего жителя Пензенской области могут привлечь к ответственности после размещения экстремистских материалов в интернете.

Публикации обнаружили сотрудники регионального УФСБ РФ при мониторинге Сети. В них содержались призывы к насилию в отношении мигрантов из Средней Азии или Кавказа.

На мужчину завели уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Ранее за пропаганду терроризма наказали 36-летнего мужчину, отбывающего наказание в пензенской ИК № 4. Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 4 годам колонии строгого режима.