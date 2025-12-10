Пензенские полицейские выдворили из страны мигранта, отсидевшего 8 лет

10.12.2025 | 11:24

Сотрудники управления по вопросам миграции депортировали иностранца, вышедшего из колонии в Пензе. Гражданин одного из государств ближнего зарубежья отбывал 8-летний срок за ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

Мужчину осудили за похищение человека, разбой, вымогательство и угон.

Когда срок в колонии подошел к концу, было принято решение о дальнейшей депортации иностранца: его пребывание на территории России признали нежелательным.

Мужчину сначала поместили в центр временного содержания, а затем сопроводили в аэропорт.

«После пересечения государственной границы Российской Федерации в отношении данного лица было принято решение о запрете на въезд в Россию до 2030 года», - сообщили в областном УМВД России.