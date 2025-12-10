Общество

Пензенские полицейские выдворили из страны мигранта, отсидевшего 8 лет

Печать
Telegram

Сотрудники управления по вопросам миграции депортировали иностранца, вышедшего из колонии в Пензе. Гражданин одного из государств ближнего зарубежья отбывал 8-летний срок за ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

Мужчину осудили за похищение человека, разбой, вымогательство и угон.

Когда срок в колонии подошел к концу, было принято решение о дальнейшей депортации иностранца: его пребывание на территории России признали нежелательным.

Мужчину сначала поместили в центр временного содержания, а затем сопроводили в аэропорт.

«После пересечения государственной границы Российской Федерации в отношении данного лица было принято решение о запрете на въезд в Россию до 2030 года», - сообщили в областном УМВД России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети