В Пензе курьер доставил клиенту товар и избил его

35-летний житель Пензы поругался с курьером из службы доставки и теперь проходит потерпевшим по уголовному делу.

Сообщение о том, что мужчине нанесены травмы, поступило полицейским из медучреждения. Они опросили избитого и установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Пензенского района.

Он рассказал, что приехал с доставкой по адресу, зашел на территорию домовладения клиента и постучался в дверь. Однако заказчику не понравилось, что на его участке находится посторонний.

Мужчины стали ругаться, и курьер, разозлившись, ударил клиента кулаком по лицу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - сообщили в областном УМВД России.

