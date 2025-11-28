В лесу Башмаковского района заблокировали «диверсантов»

28.11.2025 | 12:59

В Башмаковском районе провели антитеррористические учения. По легенде, диверсанты совершили вооруженное нападение на одно из предприятий региона.

Тренировка прошла 26 ноября. В ней приняли участие сотрудники регионального УФСБ и других ведомств.

Правоохранители минимизировали последствия «теракта», спецназ нашел диверсантов, заблокировал их в лесу и нейтрализовал.

«Также отработаны вопросы эвакуации граждан и ликвидации последствий теракта, в том числе связанных с последствиями применением БПЛА в преступных целях», - рассказали в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Руководители оперативного штаба Пензенской области оценили действия участников тренировки и отметили полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности во взаимодействии региональных ведомств.