Общество

В лесу Башмаковского района заблокировали «диверсантов»

Печать
Telegram

В Башмаковском районе провели антитеррористические учения. По легенде, диверсанты совершили вооруженное нападение на одно из предприятий региона.

Тренировка прошла 26 ноября. В ней приняли участие сотрудники регионального УФСБ и других ведомств.

Правоохранители минимизировали последствия «теракта», спецназ нашел диверсантов, заблокировал их в лесу и нейтрализовал.

В лесу Башмаковского района заблокировали «диверсантов»

«Также отработаны вопросы эвакуации граждан и ликвидации последствий теракта, в том числе связанных с последствиями применением БПЛА в преступных целях», - рассказали в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Руководители оперативного штаба Пензенской области оценили действия участников тренировки и отметили полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности во взаимодействии региональных ведомств.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото УФСБ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети