Жительницу Нижнего Ломова осудили за слежку за коллегой мужа

В Нижнем Ломове 39-летней женщине вынесли приговор за нарушение неприкосновенности частной жизни.
Как установило следствие, горожанка подозревала, что муж изменяет ей с 34-летней коллегой. В апреле этого года, чтобы добыть доказательства, женщина прикрепила к автомобилю предполагаемой соперницы GPS-трекер с микрофоном и магнитом с сим-картой.
Так «шпионка» получала информацию о передвижениях автолюбительницы, собирая сведения о ее личной жизни.
Через несколько дней жертва обнаружила странное устройство, прикрепленное у заднего колеса ее машины, и обратилась в полицию.
«Шпионка» полностью признала свою вину.
«Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. Принадлежащие женщине смартфон и GPS-трекер с микрофоном конфискованы в доход государства», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.
