Криминал

Жительницу Нижнего Ломова осудили за слежку за коллегой мужа

Печать
Telegram

В Нижнем Ломове 39-летней женщине вынесли приговор за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как установило следствие, горожанка подозревала, что муж изменяет ей с 34-летней коллегой. В апреле этого года, чтобы добыть доказательства, женщина прикрепила к автомобилю предполагаемой соперницы GPS-трекер с микрофоном и магнитом с сим-картой.

Так «шпионка» получала информацию о передвижениях автолюбительницы, собирая сведения о ее личной жизни.

Через несколько дней жертва обнаружила странное устройство, прикрепленное у заднего колеса ее машины, и обратилась в полицию.

«Шпионка» полностью признала свою вину.

«Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. Принадлежащие женщине смартфон и GPS-трекер с микрофоном конфискованы в доход государства», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети