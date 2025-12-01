Пензенца наказали за финансирование общественного движения

В Пензе вступил в силу приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в финансировании запрещенного в России международного общественного движения.
Горожанин общался в интернете с участниками группы, находящимися за рубежом, в том числе на территории Украины.
С сентября 2023 года по январь 2024-го он несколько раз переводил деньги на счет этого движения, зная, что оно запрещено в РФ.
Сотрудники регионального управления ФСБ выявили и пресекли деятельность злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Октябрьский районный суд Пензы назначил горожанину наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.
Новости по теме
- 38-летний пензенец переводил деньги экстремистской организации
- В лесу Башмаковского района заблокировали «диверсантов»
- Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу
- Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП
- Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии
- В Пензе поймали вандала, изрисовавшего вагон поезда
- У россиян забирают автомобили, купленные у обманутых пенсионерок
- Пензенца осудили за вымогательство денег у подростка
- Россиянина наказали за мем с козлоподобным существом
- В Госдуме заявили об уголовных сроках за продажу квартир под влиянием мошенников
Последние новости
- Жительнице Лунинского района заплатили за брак с участником СВО
- Пензячка спрятала в ботинках 450000 рублей для мошенников
- В Пензе у нелегальных торговцев изъяли 200 000 пачек сигарет
- Сердобчанин избил жену штыковой лопатой за чтение переписки
- Набросившегося на 17-летнюю пензячку мигранта будут судить
- 38-летний пензенец переводил деньги экстремистской организации
- У жителя Белинского района забрали более 1 300 пачек сигарет
- Двоих полицейских будут судить за организацию незаконной миграции
- Столкновение грузовика и автобуса №134: возбуждено уголовное дело
- Поджог сотовых вышек подростками в Пензе: расследование завершено
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!