Пензенца наказали за финансирование общественного движения

01.12.2025 | 19:11

В Пензе вступил в силу приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в финансировании запрещенного в России международного общественного движения.

Горожанин общался в интернете с участниками группы, находящимися за рубежом, в том числе на территории Украины.

С сентября 2023 года по январь 2024-го он несколько раз переводил деньги на счет этого движения, зная, что оно запрещено в РФ.

Сотрудники регионального управления ФСБ выявили и пресекли деятельность злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Октябрьский районный суд Пензы назначил горожанину наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.