Зашел в лифт за девочкой: пензенцу грозит от 12 лет лишения свободы

В следственном комитете возбудили уголовное дело по факту преступления сексуального характера в отношении ребенка в Засечном. На улице Светлой за девочкой в лифт зашел незнакомец и, не применяя насилия, совершил непристойные действия.

Сообщение об инциденте разместили разные каналы в Telegram. К ним было прикреплено изображение злоумышленника с камер видеонаблюдения. «Может, кто-то видел данного парня. В лифте дочери показывал свои причиндалы, ребенок испуганный домой пришел», - написала мать девочки. Она также обратилась в полицию.

Личность молодого человека быстро установили: сотрудница службы участковых уполномоченных узнала его как проживающего на подведомственной территории. Это 20-летний пензенец.

«Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в областном управлении СКР.

Сейчас следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

