Зашел в лифт за девочкой: пензенцу грозит от 12 лет лишения свободы

В следственном комитете возбудили уголовное дело по факту преступления сексуального характера в отношении ребенка в Засечном. На улице Светлой за девочкой в лифт зашел незнакомец и, не применяя насилия, совершил непристойные действия.
Сообщение об инциденте разместили разные каналы в Telegram. К ним было прикреплено изображение злоумышленника с камер видеонаблюдения. «Может, кто-то видел данного парня. В лифте дочери показывал свои причиндалы, ребенок испуганный домой пришел», - написала мать девочки. Она также обратилась в полицию.
Личность молодого человека быстро установили: сотрудница службы участковых уполномоченных узнала его как проживающего на подведомственной территории. Это 20-летний пензенец.
«Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в областном управлении СКР.
Сейчас следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Новости по теме
- В Засечном задержали мужчину, зашедшего в лифт за девочкой
- В Пензе курьер доставил клиенту товар и избил его
- 64-летний пензенец разослал сотни порнографических снимков
- Российский депутат возмутился числу работающих судьями женщин «детородного возраста»
- На Пензе-I задержали 22-летнего иностранца, загостившегося в России
- Руководителя студии танцев наказали за поездку с детьми в Самару
- Пензенские полицейские выдворили из страны мигранта, отсидевшего 8 лет
- Названы самые популярные и редкие имена для новорожденных
- Знаток охранной системы: гостя Пензы подозревают в серии краж
- В Пензе предприниматель не признал вину в отравлении юных боксеров
Последние новости
- В Пензе курьер доставил клиенту товар и избил его
- Обманувшие пензенских пенсионеров мошенники получили реальные сроки
- Жительницу Нижнего Ломова осудили за слежку за коллегой мужа
- Погибла семья: виновнику ДТП в Засечном вынесли приговор
- Лунинец оскорбил чувства верующих после просмотра новостей в интернете
- Обманутый бековчанин получил надежду на возвращение денег
- У пензенца с тягой к спиртному забрали 2 автомобиля
- 64-летний пензенец разослал сотни порнографических снимков
- В Мокшане вынесли приговор мужчине, бившемуся головой о стены в суде
- Трое жителей области вырастили коноплю в лесу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!