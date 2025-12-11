На Пензе-I задержали 22-летнего иностранца, загостившегося в России

11.12.2025 | 11:02

На железнодорожном вокзале станции Пенза-I задержали 22-летнего мужчину, который нарушил миграционное законодательство.

Иностранец привлек внимание сотрудников патрульно-постовой службы. При проверке документов выяснилось, что он не должен был находиться в России.

Молодой человек приехал в РФ в сентябре без оформления визы. В таком случае срок пребывания в стране не может превышать 90 суток, однако по истечении трех месяцев гость Россию не покинул.

В отношении гражданина составили материал об административном правонарушении. Его поместили в центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД РФ.

«Иностранцу назначен штраф в размере 2 000 рублей и выдворение», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.