На Пензе-I задержали 22-летнего иностранца, загостившегося в России

На железнодорожном вокзале станции Пенза-I задержали 22-летнего мужчину, который нарушил миграционное законодательство.
Иностранец привлек внимание сотрудников патрульно-постовой службы. При проверке документов выяснилось, что он не должен был находиться в России.
Молодой человек приехал в РФ в сентябре без оформления визы. В таком случае срок пребывания в стране не может превышать 90 суток, однако по истечении трех месяцев гость Россию не покинул.
В отношении гражданина составили материал об административном правонарушении. Его поместили в центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД РФ.
«Иностранцу назначен штраф в размере 2 000 рублей и выдворение», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.
Новости по теме
- Пензенские полицейские выдворили из страны мигранта, отсидевшего 8 лет
- Знаток охранной системы: гостя Пензы подозревают в серии краж
- В районной больнице выписывали поддельные рецепты на прегабалин
- Мошенник заставил 16-летнего пензенца лишить мать сбережений
- Россиянам хотят облегчить поиск старых друзей и родственников
- Двое пензенцев потеряли 7 млн, доверившись «подборщику» машин
- В Москве гаишник остановил грузовик с водителем без сознания и попал на видео
- Занимавшийся перекупкой автомобилей россиянин не пережил встречу с покупателями
- В паспорта россиян начнут ставить новую отметку
- В Пензе пенсионер превратил в арсенал свой диван
Последние новости
- Руководителя студии танцев наказали за поездку с детьми в Самару
- С подростка-велосипедиста взыскали почти полмиллиона после ДТП
- Кузнечанина оштрафовали за загрязнение почвы
- Житель Спасска ответил за избиение жены из ревности
- Ветерану СВО из Пензенской области выдали средства реабилитации
- В Чаадаевке спасатели вытащили собаку из колодца
- В Спасске бухгалтеру заплатили за упавшие на голову обломки кирпичей
- Пензенцы недовольны отсутствием павильона на Привокзальной площади
- Жительницу Колышлея оштрафовали за мат в адрес учителя
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!