Обманули маркетплейс: троих юных пензенцев осудили за грабеж

В Пензе вынесли приговор троим юношам, двое из которых еще не достигли совершеннолетия. Их признали виновными в грабеже.
Как установили следствие и суд, в январе 2025-го приятели договорились похитить товар, предварительно заказав его на маркетплейсе. Они выбрали 3 пары ботинок и 2 татуировочные машинки.
15 января в пункте выдачи подельники предъявили QR-код и получили товар. Они воспользовались моментом, когда сотрудница заглянула в подсобку, сообщили ей, что оплата за покупки спишется за со счета в аккаунте одного из сообщников, а затем быстро ушли.
Денег на счете не было. Сотрудница увидела это и бросилась вдогонку, требуя вернуть неоплаченный товар. Однако злоумышленники скрылись.
Общая стоимость ущерба превысила 83 000 рублей. Юноши полностью его возместили во время предварительного следствия, сообщили в региональном СУ СКР.
Подросткам назначили от 1 года и 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1 года до 1 года и 6 месяцев.
Приговор пока не вступил в силу.
