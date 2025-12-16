Обманули маркетплейс: троих юных пензенцев осудили за грабеж

16.12.2025 | 15:31

В Пензе вынесли приговор троим юношам, двое из которых еще не достигли совершеннолетия. Их признали виновными в грабеже.

Как установили следствие и суд, в январе 2025-го приятели договорились похитить товар, предварительно заказав его на маркетплейсе. Они выбрали 3 пары ботинок и 2 татуировочные машинки.

15 января в пункте выдачи подельники предъявили QR-код и получили товар. Они воспользовались моментом, когда сотрудница заглянула в подсобку, сообщили ей, что оплата за покупки спишется за со счета в аккаунте одного из сообщников, а затем быстро ушли.

Денег на счете не было. Сотрудница увидела это и бросилась вдогонку, требуя вернуть неоплаченный товар. Однако злоумышленники скрылись.

Общая стоимость ущерба превысила 83 000 рублей. Юноши полностью его возместили во время предварительного следствия, сообщили в региональном СУ СКР.

Подросткам назначили от 1 года и 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1 года до 1 года и 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в силу.