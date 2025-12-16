Водителю, погубившему 29-летнего пассажира, вынесли приговор

16.12.2025 | 13:23

В Мокшанском районе вынесли приговор 30-летнему водителю, уроженцу Киргизской Республики. Его признали виновным в гибели 29-летнего пассажира.

Вечером 31 августа 2025 года мужчина был за рулем Kia Optima и двигался по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении Самары. На 565-м километре дороги, неподалеку от поворота на Широкоис, автомобилист разогнался до 100 км/ч и выехал на полосу встречного движения для обгона. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Hyundai Sonata под управлением 45-летнего мужчины.

В аварии получил травмы пассажир Kia. Он скончался от них на месте происшествия.

Автомобилист полностью признал вину.

При вынесении приговора учли, что мужчина не состоит на учете у врача-нарколога и психиатра, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет двух маленьких детей. Кроме того, подсудимый добровольно выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда, возместил расходы на его похороны. Водитель Hyundai, пострадавший в ДТП, получил от виновника аварии 200 000 рублей.

Мужчину приговорили к 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Его лишили водительских прав на 2 года.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.