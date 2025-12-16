Водителю, погубившему 29-летнего пассажира, вынесли приговор

В Мокшанском районе вынесли приговор 30-летнему водителю, уроженцу Киргизской Республики. Его признали виновным в гибели 29-летнего пассажира.
Вечером 31 августа 2025 года мужчина был за рулем Kia Optima и двигался по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении Самары. На 565-м километре дороги, неподалеку от поворота на Широкоис, автомобилист разогнался до 100 км/ч и выехал на полосу встречного движения для обгона. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Hyundai Sonata под управлением 45-летнего мужчины.
В аварии получил травмы пассажир Kia. Он скончался от них на месте происшествия.
Автомобилист полностью признал вину.
При вынесении приговора учли, что мужчина не состоит на учете у врача-нарколога и психиатра, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет двух маленьких детей. Кроме того, подсудимый добровольно выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда, возместил расходы на его похороны. Водитель Hyundai, пострадавший в ДТП, получил от виновника аварии 200 000 рублей.
Мужчину приговорили к 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Его лишили водительских прав на 2 года.
Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.
Новости по теме
- Обманули маркетплейс: троих юных пензенцев осудили за грабеж
- Бессоновские пчеловоды через суд добились компенсации 4,5 млн руб.
- «Поволжуправтодор» дал пояснения по ДТП на тамбовской трассе
- Вера Фейгина рассказала, на что планировала потратить взятку
- Житель Пачелмского района заплатит 100 тысяч за ложный донос
- Россиянка переломала кости любимому из-за неприятной темы разговора
- В Пензенской области за несколько часов сбили 2 пешеходов
- Российская школьница решила подшутить над учителем и оказалась в суде
- Прокуратура выявила нарушения в содержании дороги Тамбов - Пенза
- Россиянин впервые выиграл дело по «эффекту Долиной»
Последние новости
- Обманули маркетплейс: троих юных пензенцев осудили за грабеж
- Распылил газ: в Пензе дорожный конфликт стал уголовным делом
- В питомнике в Кузнецком лесничестве выкопали 173 липы
- Вера Фейгина рассказала, на что планировала потратить взятку
- Зашел в лифт за девочкой: пензенцу грозит от 12 лет лишения свободы
- В Пензе курьер доставил клиенту товар и избил его
- Обманувшие пензенских пенсионеров мошенники получили реальные сроки
- Жительницу Нижнего Ломова осудили за слежку за коллегой мужа
- Погибла семья: виновнику ДТП в Засечном вынесли приговор
- Лунинец оскорбил чувства верующих после просмотра новостей в интернете
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!