В Госдуме рассмотрят законопроект об отключении услуг связи

В Государственной думе РФ планируют рассмотреть законопроект, устанавливающий обязанность операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ.
Как следует из информации, размещенной в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента, первое чтение намечено на декабрь.
Согласно пояснительной записке, внесение изменений в федеральный закон «О связи» необходимо для защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства.
Отдельно отмечается, что операторов связи освободят от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам об оказании услуг связи, если оно связано с требованиями органов Федеральной службы безопасности.
Новости по теме
- Мошенники придумали схему с приложением «Финуслуги»
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
- Названы лучшие места мира для одиноких
- Россиян предупредили об опасных болезнях из-за известкового налета на кранах
- Любителей красной икры предупредили о смертельной опасности
- 38-летний пензенец переводил деньги экстремистской организации
- В лесу Башмаковского района заблокировали «диверсантов»
- Билайн: мужчины и женщины проводят одинаковое время на маркетплейсах
- Россиян предупредили об опасности редкой замены подушек и одеял
- В Пензенской области запретили продавать подросткам топливо
Последние новости
- В Пензе изменили номер для записи на прием участников СВО
- Раскрыт простой способ выбрать качественную колбасу в магазине
- В Пензе почтили память безымянных героев
- 4 эффективных способа из СССР помогут избавиться от тараканов
- В Пензе ноябрь побил температурный рекорд XIX века
- «Термодом» предлагает коммерческую недвижимость в Пензе и Спутнике
- На площади Ленина началась сборка домика Деда Мороза
- Невролог разъяснила причины тряски ногой под столом
- На Земле ожидается первая магнитная буря зимы
- 5 декабря в Пензе закроют проезд по Ленинскому путепроводу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!