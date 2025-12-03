Общество

В Госдуме рассмотрят законопроект об отключении услуг связи

В Государственной думе РФ планируют рассмотреть законопроект, устанавливающий обязанность операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ.

Как следует из информации, размещенной в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента, первое чтение намечено на декабрь.

Согласно пояснительной записке, внесение изменений в федеральный закон «О связи» необходимо для защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства.

Отдельно отмечается, что операторов связи освободят от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам об оказании услуг связи, если оно связано с требованиями органов Федеральной службы безопасности.

Источник — Госдума
