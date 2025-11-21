Криминал

В Пензенской области пресекли канал незаконной миграции

В Пензенской области задержали одного иностранца и четверых местных жителей, обвиняемых в организации незаконной миграции.

Установлено, что пензенцы изготавливали уведомления об осуществлении мигрантами трудовой деятельности, которые затем представлялись в правоохранительные органы.

«По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», - сообщили в региональном УФСБ РФ.

Когда схема раскрылась, в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», - заключили в ФСБ.

Источник — видео ФСБ
