38-летний пензенец переводил деньги экстремистской организации

Жителя Пензенской области уличили в финансировании экстремистов.
38-летний мужчина несколько раз переводил деньги по реквизитам общественного движения, зная, что его деятельность запрещена на территории РФ.
В отношении пензенца возбудили уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Ранее вступил в силу приговор 23-летнему пензенцу, который оставлял в мессенджере экстремистские комментарии, призывая к насильственным, разрушительным действиям против участников СВО, лиц определенной национальности и жителей областного центра.
Ему назначили наказание в виде 1 года 5 месяцев принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.
Новости по теме
- В лесу Башмаковского района заблокировали «диверсантов»
- В Пензенской области пресекли канал незаконной миграции
- 19-летнему пензенцу грозит суд за оправдание терроризма
- Житель Пензенской области попал под статью за обналичивание денег
- Пензенец оскорбил военных и стал фигурантом уголовного дела
- Житель региона осужден на 14 лет за согласие сотрудничать
- Радикально настроенный заключенный пропагандировал терроризм в ИК-4
- Пензенца оштрафовали за перевод денег общественному движению
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
- В Пензенской области четверых мужчин лишили гражданства
Последние новости
- Набросившегося на 17-летнюю пензячку мигранта будут судить
- У жителя Белинского района забрали более 1 300 пачек сигарет
- Двоих полицейских будут судить за организацию незаконной миграции
- Столкновение грузовика и автобуса №134: возбуждено уголовное дело
- Поджог сотовых вышек подростками в Пензе: расследование завершено
- Пензячку подозревают в помощи аферистам, обманувшим пенсионерку
- Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии
- Молодого бессоновца отправили в колонию за ограбление пензячки
- У зареченского подростка изъяли крупную партию наркотика
- Пензенцу грозит до 10 лет тюрьмы за сорванное рядом с городом растение
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!