38-летний пензенец переводил деньги экстремистской организации

28.11.2025 | 13:05

Жителя Пензенской области уличили в финансировании экстремистов.

38-летний мужчина несколько раз переводил деньги по реквизитам общественного движения, зная, что его деятельность запрещена на территории РФ.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Ранее вступил в силу приговор 23-летнему пензенцу, который оставлял в мессенджере экстремистские комментарии, призывая к насильственным, разрушительным действиям против участников СВО, лиц определенной национальности и жителей областного центра.

Ему назначили наказание в виде 1 года 5 месяцев принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.