День третий: история Белозерцева обрастает новыми подробностями

23.03.2021 | 20:59

Во вторник, 23 марта, были обнародованы первые после задержания комментарии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток. Рассказом о визите к нему поделилась член ОНК Марина Литвинович.

Глава региона находится в изоляторе временного содержания на Петровке, в камере он один. Свою вину Иван Белозерцев по-прежнему не признает и полагает, что дело не связано с политикой.

«Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются. В ИВС он приехал вчера в 10 вечера, ужинал гречкой с парочкой кусочков курицы. (Что-то там в ИВС с размером порций случилось, многие пожаловались). Передачки ему пока не пришли», - написала Литвинович.

Белозерцев рассказал, что в Москву его привезли на полицейском автобусе. Обращались с ним корректно, давления не оказывали.

«Арест стал для него неожиданностью. Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я - патриот. Мы попросили, чтобы ему принесли книги, а то одному тяжко сидеть, а телевизора в ИВС не положено по распорядку. Попросил классику», - добавила Литвинович.

Своего адвоката Алексея Шуварина он попросил передать, чтобы «люди не переживали».

Стало известно, что в рамках дела расследуется три эпизода.

Первый связан с автомобилем «Мерседес-Бенц» стоимостью более 5 млн руб. (его, якобы, лично передал в пользование Белозерцеву бизнесмен Борис Шпигель в начале 2020 года).

Второй - с 20 млн руб. наличными (их, по версии следствия, передали супруги Шпигели через замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова летом 2020 года).

Третий - с часами Breguet стоимостью не менее 5,7 млн рублей (их, предположительно, вручила супруга Шпигеля Евгения через посредника Маркова).

Адвокат Шпигеля заявила, что деньги не были взяткой, а предназначались для строительства в Пензенской области санатория. Белозерцев сообщил, что часы хотел вернуть, но не успел из-за пандемии, а на машине ни он, ни его семья не ездили.

На портале PenzaInform.ru также можно узнать о событиях первого и второго дней после задержания губернатора и его предполагаемых соучастников.