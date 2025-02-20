Глава СКР заинтересовался делом пензенского полицейского

20.02.2025 | 10:17

Публикация о необоснованном уголовном преследовании экс-полицейского в Пензенской области заинтересовала председателя СК России Александра Бастрыкина.

Информация о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего оперуполномоченного полиции появилась в Сети в среду, 19 февраля. Согласно посту во «ВКонтакте», в магазине в Нижнем Ломове неадекватный мужчина оскорблял стража правопорядка. Когда мужчины вышли на улицу, хулиган набросился на полицейского, хотел сорвать с него форму.

Правоохранитель сумел задержать агрессора, надел на него наручники и доставил в отдел полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и направили его в следственное управление.

Однако хулиган обратился в медучреждение, где врачи зафиксировали побои. Затем мужчина написал заявление в органы о неправомерном задержании. Таким образом появилось уголовное дело в отношении самого полицейского. Родственники правоохранителя решили дать случаю огласку, чтобы помочь восстановить справедливость.

В СКР сообщили, что Александр Бастрыкин затребовал доклад по данному инциденту.

Руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову поручили отчитаться о ходе расследования уголовного дела, а также по доводам публикации в Сети.