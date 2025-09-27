Криминал

Пензенцу, шумевшему у двери в свою квартиру, распылили в лицо перцовку

57-летний житель Пензы столкнулся с агрессивно настроенным соседом и получил травмы. О пострадавшем в полицию сообщили врачи.

Участковые опросили горожанина. Как выяснилось, он пришел домой забрать вещи, но долго не мог открыть входную дверь.

На шум вышел живущий рядом мужчина и высказал свое недовольство. Разгоревшийся конфликт завершился тем, что сосед достал из кармана перцовый баллончик и распылил его в лицо оппонента.

«Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1991 года рождения. Мужчина признался и раскаялся в содеянном», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Агрессивному мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

