Сетевое издание|18+|Понедельник|10 фев 2025|15:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Беременных предлагают отправлять в СИЗО только в определенных случаях

Печать
Telegram

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку об ограничениях на арест беременных, а также единственных родителей, усыновителей, опекунов малолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью.

Перечисленные категории граждан предлагается заключать под стражу только в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Изменения хотят внести в статью 108 УПК РФ («Заключение под стражу»). Сейчас в ней говорится: «К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести».

Обновленную норму поддержали ко второму чтению законопроекта об ограничении случаев избрания судом арестов в качестве меры пресечения. Его внес в Госдуму Верховный суд РФ, в первом чтении документ был принят.

Одобренная поправка уточняет, что беременную, единственного родителя, усыновителя, опекуна малолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью в исключительных случаях могут отправить в СИЗО при подозрении или обвинении в совершении преступления средней тяжести с применением насилия или с угрозой его применения. Исключительные случаи - это нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие места жительства в России, скрытие от следствия или суда, сообщает «Парламентская газета».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте