Беременных предлагают отправлять в СИЗО только в определенных случаях

10.02.2025 | 14:16

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку об ограничениях на арест беременных, а также единственных родителей, усыновителей, опекунов малолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью.

Перечисленные категории граждан предлагается заключать под стражу только в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Изменения хотят внести в статью 108 УПК РФ («Заключение под стражу»). Сейчас в ней говорится: «К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести».

Обновленную норму поддержали ко второму чтению законопроекта об ограничении случаев избрания судом арестов в качестве меры пресечения. Его внес в Госдуму Верховный суд РФ, в первом чтении документ был принят.

Одобренная поправка уточняет, что беременную, единственного родителя, усыновителя, опекуна малолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью в исключительных случаях могут отправить в СИЗО при подозрении или обвинении в совершении преступления средней тяжести с применением насилия или с угрозой его применения. Исключительные случаи - это нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие места жительства в России, скрытие от следствия или суда, сообщает «Парламентская газета».