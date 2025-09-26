Пензенец передавал террористам данные о сотрудниках госорганов

26.09.2025 | 14:41

38-летнего жителя Пензенской области заподозрили в участии в деятельности межрегиональной общественно-политической организации, признанной в России террористической.

«Установлено, что он осуществлял пропагандистские мероприятия в ее интересах, предоставлял ее руководству сведения о сотрудниках государственных органов, в отношении которых планировалось проведение акций силового воздействия при осуществлении государственного переворота на территории Российской Федерации», - сообщили в региональном УФСБ РФ.

Работники ведомства выявили и пресекли действия пензенца. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Ранее 42-летнего жителя Пензенской области осудили за содействие террористам. Безработный мужчина несколько раз переводил деньги участникам запрещенной в России организации. За это суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.