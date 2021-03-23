Член ОНК рассказала об общении с пензенским губернатором

23.03.2021 | 13:34

Во вторник, 23 марта, член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в своем телеграм-канале рассказала о посещении в ИВС губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Сегодня утром были с проверкой в ИВС на Петровке. Там сейчас находятся все фигуранты «Пензенского дела», кроме Шпигеля - он до сих пор в больнице. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится один в камере. Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются. В ИВС он приехал вчера в 10 вечера, ужинал гречкой с парочкой кусочков курицы. (Что-то там в ИВС с размером порций случилось, многие пожаловались). Передачки ему пока не пришли.

Он нам рассказал, что в Москву его привезли на полицейском автобусе, ехали они всю ночь, пока ехали, он спал. Обращались с ним корректно, давления не оказывали. Сказал, что виновным себя не признает. Арест стал для него неожиданностью. Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я - патриот.

Мы попросили, чтобы ему принесли книги, а то одному тяжко сидеть, а телевизора в ИВС не положено по распорядку. Попросил классику», - написала Литвинович.

Она уточнила, что в изоляторе также находится супруга главы группы компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля Евгения.

«Самочувствие у нее тоже удовлетворительное, передачки пока не получала, выглядит плоховато. Еще один фигурант дела - директор ОАО «Фармация» Антон Колосков - сказал, что при задержании в Пензе ему не позволили взять лекарства от хронического заболевания, и вчера в изолятор ему вызывали скорую помощь из-за того, что у него случился приступ», - пояснила член ОНК.