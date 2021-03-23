Общество

Член ОНК рассказала об общении с пензенским губернатором

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Во вторник, 23 марта, член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в своем телеграм-канале рассказала о посещении в ИВС губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Сегодня утром были с проверкой в ИВС на Петровке. Там сейчас находятся все фигуранты «Пензенского дела», кроме Шпигеля - он до сих пор в больнице. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится один в камере. Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются. В ИВС он приехал вчера в 10 вечера, ужинал гречкой с парочкой кусочков курицы. (Что-то там в ИВС с размером порций случилось, многие пожаловались). Передачки ему пока не пришли.

Он нам рассказал, что в Москву его привезли на полицейском автобусе, ехали они всю ночь, пока ехали, он спал. Обращались с ним корректно, давления не оказывали. Сказал, что виновным себя не признает. Арест стал для него неожиданностью. Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я - патриот.

Мы попросили, чтобы ему принесли книги, а то одному тяжко сидеть, а телевизора в ИВС не положено по распорядку. Попросил классику», - написала Литвинович.

Она уточнила, что в изоляторе также находится супруга главы группы компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля Евгения.

«Самочувствие у нее тоже удовлетворительное, передачки пока не получала, выглядит плоховато. Еще один фигурант дела - директор ОАО «Фармация» Антон Колосков - сказал, что при задержании в Пензе ему не позволили взять лекарства от хронического заболевания, и вчера в изолятор ему вызывали скорую помощь из-за того, что у него случился приступ», - пояснила член ОНК.

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Гость||

патриоты очень сегодня любят носить часы Брегат

Гость||

Задолбали новостями про воров. Сколько можно.

Гость||

Несчастные какие. Как из казны воровать так здоровье хорошее, а отвечать больные.

Отправьте их в санаторий органов движения.

Гость||

До слёз...

Гость||

Надоели эти шпигели, белозерцевы, колосковы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было,
А вот с этого места подробнее, значит назначил, не мы выбрали как всем в уши льют, господи, что он несет.

Гость||

Иван хватит "ваньку валять", пойми ты сакральная жертва. Каток уже "под парами", будишь сотрудничать со следствием, "откинешся" по УДО и спокойно доживёшь гденить с сухости и сытости.

Нет, пойдёшь "паровозом".

Гость||

Моя семья за него искренне переживает

Гость||

Гость писал(a):

Моя семья за него искренне переживает
Лом, говоришь, раскалённым концом наружу втыкать надо?

Гость||

Белозерцев никто. Регионом рулил шайка, которая ничего не потеряла, а в этой суматохе только наварится.

Гость||

Я тоже вся испереживалась. Как же так, четвёртый день в нестираных трусах ходит.

Гость||

Что за уголовники комментируют?

Гость||

Путин назначил..А это уже теплее.

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцев никто. Регионом рулил шайка, которая ничего не потеряла, а в этой суматохе только наварится.
Верно. Основные жулики только в плюсе.

Имя: Гость
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