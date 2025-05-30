В Сердобске арестовали водителя, не пожелавшего снять тонировку

30.05.2025 | 11:49

В Сердобском районе инспекторы ДПС остановили чрезмерно затемненную машину отечественного производства, за рулем которой находился 23-летний молодой человек.

Пленка на передних боковых стеклах автомобиля пропускала свет только на 29,1%, ограничивая обзор водителю. При этом в соответствии с ГОСТом и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание должно составлять не менее 70%.

Правоохранители потребовали от автомобилиста на месте устранить пленку, однако он проигнорировал их слова. Такое поведение было расценено как неповиновение сотрудникам полиции, находящимся при исполнении служебного долга.

В итоге молодой человек оказался на скамье подсудимых. Ему назначено наказание в виде административного ареста на трое суток.

«Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.