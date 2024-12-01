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Из жизни

В Лунинском районе мужчину арестовали из-за долга перед дочерью

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В Пензенской области не все родители добросовестно выполняют свои обязанности перед детьми. Так, жителя Лунинского района наказали за многотысячный долг перед 12-летней дочерью. Он долгое время не выплачивал ей алименты.

Вначале мужчина нерегулярно, но переводил деньги на содержание ребенка, но, когда потерял работу, счел, что больше ничем помочь не может.

Когда сумма долга превысила 200 000 рублей, пристав-исполнитель составил в отношении горе-отца протокол. Рассмотрев его, суд принял решение арестовать местного жителя на 10 суток.

«Это время даст ему возможность переосмыслить свое поведение. Если после освобождения должник не устроится на работу и не погасит долг перед дочерью, ему грозит уже уголовное наказание», - отметили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Ранее в Пензе судебные приставы заставили отца 13-летней девочки вспомнить, что у него есть дочь. Мужчина не платил алименты и задолжал более 1 000 000 рублей.

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