Стало известно, на что Белозерцев делал упор в своей апелляции

05.11.2024 | 15:23

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, осужденный по уголовному дело о взяточничестве, так и не признал вину. Когда на официальном портале московских судов общей юрисдикции появился текст апелляционного определения от 30 августа, стало известно, на что он делал упор в своей апелляционной жалобе.

Так, бывший глава региона категорически отрицает любое покровительство со своей стороны основателю ГК «Биотэк» Борису Шпигелю, ОАО «Фармация» и любым компаниям, связанным со Шпигелем.

«Обращает внимание, что он отказал Шпигелю в назначении на руководящие должности в сфере здравоохранения предложенных им кандидатов; что выводы суда о предоставлении автомобиля Шпигелем не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку в Санкт-Петербурге он находился как должностное лицо и обеспечение его как губернатора автотранспортом является задачей соответствующего управления, а он не был осведомлен о том, какой автомобиль ему будет предоставлен. Считает, что услуги имущественного характера он не получил», - говорится в тексте.

Иван Белозерцев счел недоказанными факты передачи ему наличных денег, попросил учесть, что он к Шпигелю за помощью в избирательной кампании не обращался, никому таких указаний не давал и кому Шпигель передал деньги, предназначенные на выборы, не знает. Через посредника никаких средств не получал.

Экс-чиновник подчеркивает, что у него не было возможности повлиять на результаты выборов губернатора и на постоянную работу «уполномоченного склада» с медикаментами с момента его создания более 30 лет назад.

«Оценивая выводы суда в части получения им часов фирмы Breguet отмечает, что эти часы были приобретены Шпигелем в качестве подарка на день рождения без его (Белозерцева) предварительного уведомления и согласия. Факта получения часов он ни от кого не скрывал, а узнав их стоимость, принял решение их вернуть, что в суде подтвердили свидетели защиты. То обстоятельство, что он не смог этого сделать по объективным причинам, о его виновности не свидетельствует», - поясняется в документе.

Кроме того, Иван Белозерцев отрицал принадлежность обнаруженного в подсобке здания областного правительства пистолета Макарова и патронов к нему. Он напомнил, что на оружии так и не нашли его биологических следов, а доступ в подсобку был свободным.

Тем не менее в удовлетворении жалоб было отказано, приговор Измайловского районного суда Москвы от 25 января оставили без изменения.

Ивана Белозерцев признали виновным в получении через посредника взятки в виде денег (около 20 млн рублей), имущества (наручные часы Breguet) и незаконного оказания ему услуг (поездки с личным шофером на автомобиле Mercedes-Benz, принадлежащем «Биотэку») за общее покровительство ГК «Биотэк»; а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По первому пункту его приговорили к 11 годам лишения свободы, по второму - к 2 годам 6 месяцам. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления сроком на 10 лет.