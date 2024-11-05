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Криминал

Адвокат прокомментировал сведения об уходе Белозерцева на СВО

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Бывший адвокат экс-губернатора Пензенской области Алексей Шуварин опроверг информацию о том, что Иван Белозерцев ушел на СВО.

Во вторник, 5 ноября, в сети появилась информация, что экс-руководитель региона заключил контракт и отправился в зону спецоперации. Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за комментарием к Алексею Шуварину, и тот назвал обнародованные сведения недостоверными.

По его словам, бывший губернатор находится в СИЗО «Матросская тишина».

Иван Белозерцев был признан виновным в получении взятки на сумму свыше 30 млн рублей от основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и генерального директора компании «Фармация» (на тот момент) Антона Колоскова. Деньги главе региона полагались за покровительство компании «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области. Посредниками стали родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков.

Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Обоим назначен штраф в размере свыше 450 млн рублей.

Кроме того, Октябрьский районный суд Пензы взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм 8 млрд 158 млн рублей в доход государства - как незаконно полученные по госконтрактам, оформленным с нарушением антикоррупционного законодательства.

2 сентября Ивана Белозерцева лишили ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью», а также почетной грамоты и благодарности губернатора, выданных в 2003 году, когда этот пост занимал Василий Бочкарев.

3 сентября с бывшего главы региона сняли звание почетного гражданина Пензы.

5 ноября суд освободил Бориса Шпигеля от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.

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