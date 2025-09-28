С пензячки требовали выкуп за «похищенного» в Турции внука

28.09.2025 | 11:35

Жительница Пензенской области едва не лишилась крупной суммы из-за «похитителей» ее внука. Родственник уехал в Турцию на заработки и пропал.

Находясь в другой стране, молодой человек регулярно звонил бабушке, но внезапно связь прервалась. Вскоре женщина начала получать тревожные сообщения от его имени. В них говорилось о похищении, неизвестные требовали выкуп - несколько тысяч долларов.

Злоумышленники даже прислали фотографию жертвы с завязанными глазами. Увидев ее, родственница вначале собиралась заплатить, но затем решила обратиться за помощью к полицейским.

«Чтобы проверить информацию и установить местонахождение молодого человека, по каналам Интерпола был направлен срочный запрос в Турцию. В ту же ночь зарубежные коллеги навестили «похищенного» и обнаружили его в полном порядке», - сообщили в областном УМВД РФ.

Выяснилось, что внука никто не трогал, аферисты взломали его аккаунт. Он связался с родственницей и все ей объяснил.