У лунинца изъяли Hyundai Solaris после поездки по райцентру

35-летний житель Лунинского района потерял Hyundai Solaris после поездки по районному центру. Он был лишен водительского удостоверения, но все равно сел за руль.
Мужчину, неоднократно привлекавшегося к ответственности за езду без прав, задержали сотрудники ДПС.
«Его отстранили от управления данным транспортным средством, а сам автомобиль был направлен на специализированную стоянку», - сообщил начальник группы дознания МО МВД России «Лунинский» Устим Иванченко.
На сельчанина было заведено уголовное дело. Во время его расследования машину (которую мужчина купил в кредит за 750 000 рублей) арестовали.
«Согласно законодательству Российской Федерации, в данном случае транспортное средство подлежит изъятию в пользу государства», - отметил Устим Иванченко.
Кроме того, водителю грозит лишение свободы сроком до 1 года.