У лунинца изъяли Hyundai Solaris после поездки по райцентру

29.09.2025 | 11:02

35-летний житель Лунинского района потерял Hyundai Solaris после поездки по районному центру. Он был лишен водительского удостоверения, но все равно сел за руль.

Мужчину, неоднократно привлекавшегося к ответственности за езду без прав, задержали сотрудники ДПС.

«Его отстранили от управления данным транспортным средством, а сам автомобиль был направлен на специализированную стоянку», - сообщил начальник группы дознания МО МВД России «Лунинский» Устим Иванченко.

На сельчанина было заведено уголовное дело. Во время его расследования машину (которую мужчина купил в кредит за 750 000 рублей) арестовали.

«Согласно законодательству Российской Федерации, в данном случае транспортное средство подлежит изъятию в пользу государства», - отметил Устим Иванченко.

Кроме того, водителю грозит лишение свободы сроком до 1 года.