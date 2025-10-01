В Пензе дроп-курьер обманул пенсионерку и работодателей

01.10.2025 | 13:32

В Пензе дроп-курьер, приехавший по просьбе работодателя к 78-летней пенсионерке, забрал у нее деньги и оставил себе. Он не захотел делиться.

Женщину обманули по распространенной схеме - ей позвонил незнакомец, представился силовиком и сообщил, что от ее имени кто-то финансирует экстремистские организации. Чтобы избежать проблем, пензячку убедили отдать все имеющиеся сбережения на проверку. За деньгами прислали курьера.

«Я должен был встретиться с женщиной, сказать ей кодовое слово «котик». Я приехал, она мне передала баксы, евро», - рассказал подозреваемый.

Всего пенсионерка лишилась 6 300 долларов США, а еще 1 300 евро. Когда она поняла, что случилось, то обратилась в полицию.

Когда курьера нашли (им оказался 50-летний житель Малосердобинского района), он признался, что деньги жертвы должен был перевести работодателю (за вычетом своего вознаграждения), но в итоге присвоил всю сумму.

Большую часть подозреваемый успел потратить, оставшиеся 2 200 долларов изъяли полицейские.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Александр Бибишев.