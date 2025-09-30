В Пензе мужчина «заминировал» дом в 5-м Виноградном проезде

30.09.2025 | 09:38

В Пензе 40-летний мужчина попал под статью после звонка в службу 112. Он заявил, что заложил взрывное устройство в доме в 5-м Виноградном проезде.

«Алло. Я заминировал… вы туда высылайте бригаду, понятно?» - произнес мужчина по телефону.

Вскоре во двор многоэтажки приехали полицейские, его оцепили.

«Специалисты кинологической службы с собаками обследовали строение и прилегающую территорию. В результате проверки предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.

Звонившего нашли и задержали. Он отрицал свою вину, но фоноскопическая экспертиза подтвердила, что это был его голос.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 3 лет ограничения свободы.