В Пензе определили подрядчика, который спроектирует бассейн в Заре

В Пензе нашли подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации на строительство бассейна в микрорайоне Заря.
Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость контракта составит 5 млн 358 тыс. рублей. Проектирование планируется завершить к 30 декабря этого года.
Бассейн разместят на участке площадью 5 623 кв. м, его модульная конструкция будет занимать не менее 1 455 кв. м, сообщили в городской администрации.
В здании, помимо чаши бассейна и обходных дорожек, оборудуют раздевалки, душевые, кабинет медсестры, тренерскую, методический кабинет, служебные и технические помещения.
Сам объект рассчитывают возвести в 2026-м на участке, который расположен рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, в районе остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов.
Электронный аукцион на разработку проекта спортивного объекта проводился с 23 по 30 июля. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 6 млн 826 тыс. рублей.
