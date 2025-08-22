Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|20:07
27 августа в Пензе стартует «Кубок Дизеля»

27-29 августа в СЗК «Дизель-Арена» проведут турнир «Кубок Дизеля». Кроме хозяев, его участниками станут хоккейный клубы «Тамбов» и «Рязань-ВДВ».

В среду, 27 августа, в 19:00 сыграют «Дизель» и «Тамбов».

28 августа в 17:00 встретятся «Рязань-ВДВ» и «Тамбов».

29 августа в 15:00 состоится матч между «Дизелем» и «Рязанью-ВДВ».

«Игры будут проходить на основной арене. Вход свободный», - сообщили в пензенском клубе.

В рамках чемпионата России - ВХЛ 2025/26 «Дизель» проведет первую игру 2 сентября. Соперником станет саратовский «Кристалл».

