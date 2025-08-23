Московское «Динамо» проведет матч в поддержку дальневосточного леопарда

23.08.2025 | 13:02

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил, что в сентябре московское «Динамо», где он начинал карьеру, проведет благотворительный матч в поддержку дальневосточного леопарда.

«Дальневосточный леопард - самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек», - сообщил Овечкин.

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко рассказал, что в клубе поддерживают инициативу спонсора, банка ВТБ, и планируют организовать матч в стилизованных джерси.

Нацпарк «Земля леопарда» был создан в 2012 году, его учредило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Главная задача нацпарка - сохранение и восстановление единственной в мире популяции дальневосточного леопарда.