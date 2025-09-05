Новый водопровод до ГПЗ: подрядчик готовится к прокладке трубы под Сурой

05.09.2025 | 19:01

В микрорайоне Терновка продолжают строить новый подземный трубопровод длиной 5,2 километра. Его протянут до ГПЗ. О проделанной работе рассказали в подрядной организации.

На первом этапе специалисты уложили 460 метров трубы диаметром 500 мм на улицах Ростовской и Ивановской и в Уфимском проезде. Они использовали горизонтальный метод бурения, стараясь не повредить другие подземные коммуникации в частном секторе.

После укладки была проверена герметичность соединений - испытания прошли успешно. Затем рабочие приступили к укреплению участков.

«Когда строительство будет завершено, нужность нового объекта в полной мере ощутят жители района ГПЗ и улицы Измайлова, где активно ведется жилая застройка. Заказчик объекта - УКС г. Пензы - обещает обеспечить им бесперебойное водоснабжение», - сообщил подрядчик.

На следующим этапе начнется прокладка трубы под рекой Сурой.

Завершить проект планируют в июне 2027 года.