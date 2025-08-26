Найден подрядчик, который спроектирует ФОК на Шуисте

26.08.2025 | 17:58

Найден проектировщик, который разработает документацию для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Шуисте. Контракт с подрядчиком уже заключен, сообщили в городской администрации.

Модульное спортивное сооружение общей площадью 1 500 кв. м разместится на территории школы № 66 на Медицинской, 1а. Его пропускная способность должна составлять 24 человека за смену, количество смен - 4.

Внутри спроектируют спортивный зал площадью не менее 1 000 кв. м, раздевалки с душевыми и санузлами, включая специализированные для маломобильных групп, медицинский кабинет, гардероб и административные помещения.

Проект планируют разработать до конца этого года, к возведению комплекса предполагается приступить в 2026-м.

Проектно-сметная документация обойдется городской казне в 4 млн 193 тысячи 524 рубля. В качестве предельной стоимости самого ФОКа указаны 306 млн 298 тысяч рублей.