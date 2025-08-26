Сетевое издание|18+|Вторник|26 авг 2025|18:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Спорт

Найден подрядчик, который спроектирует ФОК на Шуисте

Печать
Telegram

Найден проектировщик, который разработает документацию для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Шуисте. Контракт с подрядчиком уже заключен, сообщили в городской администрации.

Модульное спортивное сооружение общей площадью 1 500 кв. м разместится на территории школы № 66 на Медицинской, 1а. Его пропускная способность должна составлять 24 человека за смену, количество смен - 4.

Найден подрядчик, который спроектирует ФОК на Шуисте

Внутри спроектируют спортивный зал площадью не менее 1 000 кв. м, раздевалки с душевыми и санузлами, включая специализированные для маломобильных групп, медицинский кабинет, гардероб и административные помещения.

Проект планируют разработать до конца этого года, к возведению комплекса предполагается приступить в 2026-м.

Проектно-сметная документация обойдется городской казне в 4 млн 193 тысячи 524 рубля. В качестве предельной стоимости самого ФОКа указаны 306 млн 298 тысяч рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте