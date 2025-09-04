Покупка квартиры с господдержкой: платеж от 9 900 рублей в месяц

04.09.2025 | 11:47

С поддержкой государства и выгодной ставкой от застройщика приобрести квартиру на будущее ребенку легче. Активное участие и создание программ помощи семьям с детьми - один из трендов социальной политики последних лет.

Государство дает субсидии на покупку жилья в виде материнского капитала, дополнительные выплаты при рождении ребенка, обеспечивает низкие ставки по ипотеке. Регион предоставляет семьям с тремя и более детьми миллион рублей на погашение *.

Не отстают и застройщики. ГК «Территория жизни», ведущий девелопер области по объемам строительства, тоже предлагает хорошие условия покупки по семейным программам.

«Сегодня мы как застройщик активно поддерживаем семьи с детьми вместе с государством. Выгодные условия можно суммировать с государственными выплатами на покупку квартиры. При этом вы можете инвестировать средства не только в улучшение жилищных условий, но и в покупку на будущее. Дети быстро растут, так же и цена на недвижимость. Вы можете приобрести квартиру с минимальным платежом, обеспечив хорошие перспективы своим детям», - отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Важно, что квартиру можно купить не только для улучшения жилищных условий, но и на будущее детям. Специалисты «Территории жизни» приводят два сценария, как это сделать.

Сценарий № 1. Квартира для начала самостоятельной жизни.

Известно, что, покупая квартиру ребенку на будущее, родители экономят 10 лет его жизни и дают базу для независимости. Используя материнский капитал вместе с семейной ипотекой, можно приобрести однокомнатную с платежом от 9 900 рублей в месяц ** (если полностью покрыть маткапиталом первоначальный взнос).

В данном случае хорошо подойдет квартира в жилом комплексе «Чаадаев». Дома располагаются в 10 минутах езды от центра, а значит, добраться до работы или вуза будет проще. При этом жилье имеет полностью готовую отделку «Все включено. Серия 2025», что позволит не утомлять семью переездом.

Сценарий № 2. Инвестиция в будущее детей.

За двоих детей семья получает маткапитал более 912 000 рублей. И если родители хотят справедливо их поделить, то можно инвестировать в покупку квартиры. Тем более что при использовании субсидии размер ежемесячного взноса составит от 14 500 рублей ***.

Квартира станет гарантированно расти в цене. При этом стоимость жилья в «Лугометрии» будет подниматься быстрее за счет активного развития района. Также владельцы могут выгодно сдавать свои квадратные метры, и тогда арендные платежи начнут покрывать ипотеку.

Многие пользуются возможностью купить жилье для последующей передачи детям. Как, например, Надежда, которая приобрела квартиру для этой цели.

«Радостно приехать с детьми, показать им новую квартиру. И конечно, будет радостно прогуляться по новому и красивому благоустроенному двору. Поиграть на всех качелях и на всех площадках. А новость о строительстве школы радует - за детей можно не беспокоиться», - поделилась она.

Квартиры в ЖК «Лугометрия» и «Чаадаев» должны понравиться молодым людям. Микрорайоны с развитой инфраструктурой, активной коммерцией, благоустроенными дворами - все это о проектах «Территории жизни».

* С 31 марта 2025 года в Пензенской области начался прием заявок от многодетных семей на получение выплаты до 1 млн рублей при рождении третьего ребенка или последующих. Сумма поддержки складывается из региональной выплаты (550 тыс. рублей) и федеральной выплаты (450 тыс. рублей) от АО «ДОМ.РФ». Право на меру поддержки имеют семьи, у которых третий ребенок или последующие дети родились с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2028 года. Заявки принимаются через портал госуслуг или в банке, выдавшем ипотечный заем. Срок действия акции с 31.03.2025 по 30.12.2025.

** Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта - рубли РФ. Полная стоимость кредита 6,302-17,811%. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 6 лет включительно; ребенка, в отношении которого установлена категория «ребенок-инвалид»; либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Представлен расчет стоимости квартиры, расположенной в строении № 1 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Центр недвижимости», подробная декларация на сайте наш.дом.рф. Расчет дан с условием использования материнского капитала и региональной выплаты в размере миллиона рублей на погашение ипотечного кредита.

*** Представлен расчет стоимости квартиры, расположенной в строении № 2 ЖК «Чаадаев» по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», подробная декларация на сайте наш.дом.рф. Расчет дан с условием использования материнского капитала и региональной выплаты в размере миллиона рублей на погашение ипотечного кредита.

