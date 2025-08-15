Сетевое издание|18+|Пятница|15 авг 2025|11:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Спорт

«Дизель» проведет товарищеские встречи с саратовским «Кристаллом»

Печать
Telegram

Пензенскому «Дизелю» предстоят 2 товарищеские встречи с саратовским «Кристаллом». Первую команда проведет на своем льду, вторую - на выезде.

В воскресенье, 17 августа, матч пройдет на малой арене «Дизель-Арены» в 17:00. Вход будет свободным, но количество мест ограничено, предупредили в клубе.

19 августа «Кристалл» и «Дизель» сыграют в Саратове (ЛДС «Кристалл») в 13:00 по московскому времени. Вход также будет свободным.

На большой арене «Дизель-Арены» идет подготовка к новому сезону - заливка льда. Запланировано нанесение разметки и логотипов.

В рамках чемпионата России - ВХЛ 2025/26 пензенский клуб проведет здесь первую игру 2 сентября. Соперником станет как раз саратовский «Кристалл».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте