«Дизель» проведет товарищеские встречи с саратовским «Кристаллом»

15.08.2025 | 10:05

Пензенскому «Дизелю» предстоят 2 товарищеские встречи с саратовским «Кристаллом». Первую команда проведет на своем льду, вторую - на выезде.

В воскресенье, 17 августа, матч пройдет на малой арене «Дизель-Арены» в 17:00. Вход будет свободным, но количество мест ограничено, предупредили в клубе.

19 августа «Кристалл» и «Дизель» сыграют в Саратове (ЛДС «Кристалл») в 13:00 по московскому времени. Вход также будет свободным.

На большой арене «Дизель-Арены» идет подготовка к новому сезону - заливка льда. Запланировано нанесение разметки и логотипов.

В рамках чемпионата России - ВХЛ 2025/26 пензенский клуб проведет здесь первую игру 2 сентября. Соперником станет как раз саратовский «Кристалл».