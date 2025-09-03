Общество

Названы сроки сдачи бассейна в Заре и спортивного зала на Шуисте

В Пензе в конце 2026 года планируется открыть модульный бассейн в Заре и универсальный спортивный зал на Шуисте, заявила министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарева в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте» в среду, 3 сентября.

«Эти районы не сильно охвачены пока спортивным сооружениями, поэтому было принято решение в 2026 году строить именно в этих районах», - пояснила чиновница.

Поскольку конструкции быстровозводимые, строительство новых объектов не отнимет много времени.

Модульный спортивный зал на Шуисте откроют на территории школы № 66 (улица Медицинская, 1а). Его пропускная способность должна составить 24 человека за смену, количество смен - 4. Внутри спроектируют спортивный зал площадью не менее 1 000 кв. м, раздевалки с душевыми и санузлами, включая специализированные для маломобильных групп, медицинский кабинет, гардероб и административные помещения.

Проектно-сметная документация обойдется городской казне в 4 млн 193 тысячи 524 рубля. В качестве предельной стоимости самого объекта указаны 306 млн 298 тысяч рублей.

Бассейн в Заре появится на участке, который расположен рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, в районе остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов. Модульная конструкция будет занимать не менее 1 455 кв. м.

Внутри, помимо чаши бассейна и обходных дорожек, оборудуют раздевалки, душевые, кабинет медсестры, тренерскую, методический кабинет, служебные и технические помещения. Разработка проектно-сметной документации обойдется бюджету города в 5 млн 358 тыс. рублей.

