Пензенцы одержали победу в первом матче турнира «Кубок Дизеля»

В среду, 27 августа, пензенские хоккеисты встретились с клубом «Тамбов» в рамках турнира «Кубок Дизеля».

Матч был богат на удаления за нарушения, лед покидали игроки обеих команд. На 15-й минуте «Дизель» открыл счет на табло - отличился Дмитрий Сидляров.

Отыграться «Тамбов» смог во втором отрезке: на 24-й минуте встречи гол забил Глеб Булычев. При равном счете команды ушли на перерыв.

В третьем периоде соперники обменялись шайбами. На 48-й минуте Александр Борисенков поразил ворота гостей и вывел пензенцев вперед, однако на 55-й Михаил Мамкин лишил «дизелистов» преимущества.

Исход встречи решился в овертайме, где Максим Колмыков принес пензенцам победу - 3:2.

Следующий матч с участием «Дизеля» пройдет в пятницу, 29 августа. Соперником станет «Рязань-ВДВ».

В рамках чемпионата России - ВХЛ 2025/26 «Дизель» проведет первую игру 2 сентября против «Кристалла» из Саратова.

