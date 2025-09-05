«Рисан» стал частью фестиваля, посвященного развитию территорий

05.09.2025 | 17:25

Строительная группа «Рисан» продемонстрировала реализованный проект участникам фестиваля «Тактический урбанизм - инструмент развития территорий», который прошел в Пензенском колледже архитектуры и строительства в пятницу, 5 сентября.

В рамках события состоялись круглые столы и экспертные сессии. Участники обсуждали, каким они хотят видеть город будущего, как интегрировать застройку в природу, создав гармоничную и экологичную среду.

От теории перешли к практике. Для группы руководителей пензенских колледжей в рамках фестиваля была организована экскурсия на завершенный проект «Рисана» - в сканди-квартал Norwood.

Представители компании поделились приемами, которые сделали этот проект востребованным и любимым - квартир в продаже там уже нет.

Например, в квартале Norwood достигнут компромисс между пространствами - обустроены приватные дворы, доступные только собственникам, и открытая прогулочная часть.

Бульвар уже привлекает внимание пензенцев, они с удовольствием проводят там время и фотографируются. Площадь в центре квартала станет общественным ядром территории, где уже состоялось первое событие - соседский квиз для жителей, выбравших проекты от «Рисана».

Важно, что квартал более чем на 1 700 квартир не выглядит громоздким. В нем гармонично скомбинированы 10-этажные секции и 17-этажные доминанты. Это вносит разнообразие и позволяет сохранить человеческий масштаб. Комбинация цветов и текстур на фасадах визуально превращают 6 многоподъездных зданий в уютный городок с небольшими домами.

Участники экскурсии оценили дворы без машин и поднялись на крышу одного из многоуровневых паркингов, где создано пространство для шумных активностей - командных видов спорта, бокса и настольного тенниса. Эта зона отдалена от домов и обособлена.

Также в рамках фестиваля на территории колледжа открыли обновленную спортивную площадку.

Глава регионального минстроя Александр Гришаев вручил благодарственные письма представителям организаций, которые внесли свой вклад в ее создание, в том числе строительной группы «Рисан». Силами компании на площадке сделано современное покрытие из резиновой крошки и нанесена разметка.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.