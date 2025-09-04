Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|17:05
В квартале «Модернист» будет патио на втором уровне двора

Дополнительное пространство для работы на свежем воздухе и тихого отдыха в квартале бизнес-класса «Модернист» от строительной группы «Рисан» будет расположено на втором уровне двора. Это позволит функционально отделить место от остальной территории, уменьшить проходимость, шум и другие отвлекающие факторы.

Патио запланировано на крыше коммерческого помещения, на периферии участка. Подняться туда можно будет только по лестнице из внутренней части жилого комплекса, куда закрыт доступ посторонним.

В патио предусмотрят скамейки со спинками, освещение и озеленение. Места для сидения поставят таким образом, чтобы получились своеобразные бухты, располагающие к непринужденной беседе.

В мире, где работа и жизнь все чаще смешиваются и не разграничиваются четко по времени, такое пространство позволит с комфортом и удовольствием проводить время на улице, удобно расположившись для решения срочных задач.

Квартал «Модернист» находится в верхней части улицы Свердлова, через дорогу от стадиона «Темп» и зоопарка. Квартиры - от студий до трехкомнатных, то есть можно подобрать для себя оптимальный метраж. Еще остались в продаже 2 лота с террасами на высоких этажах. Посмотреть любую планировку с ценой можно на сайте «Рисана» в объеме - доступны 3D-планировки с функцией виртуального тура.



Вне зависимости от этажа и наличия открытого пространства жители «Модерниста» смогут наслаждаться панорамными видами и головокружительной высотой, потому что в одной из башен предусмотрена открытая терраса на 24-м этаже.

Еще одна особенность квартала - игровая комната для детей на 1-м этаже. Она дополнит двор и позволит интересно проводить время с ребенком вне квартиры в дождливую погоду.

Кстати, двор будет особенным. В нем используют нежные, пастельные тона - преимущественно бежевый и светло-серый. Благодаря такому решению жители смогут расслабиться и отдохнуть от городской среды с ее обилием броских надписей и ярких красок.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

