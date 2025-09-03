Портал ЕРЗ.рф отметил ЖК «Ньютон» от «Термодома»

03.09.2025 | 17:38

Жилой комплекс «Ньютон» от строительного холдинга «Термодом» официально получил класс Е в рейтинге экостроительства от федерального портала ЕРЗ.РФ.

«Данный жилой комплекс обладает всеми ключевыми свойствами, присущими экологичным новостройкам: обеспеченность в шаговой доступности муниципальными детскими садами, школами, поликлиникой, бассейном, внеквартальной благоустроенной зеленой зоной, театрами, музеями, культурно-досуговыми центрами; наличие таких потребительских качеств, как лапомойки в большинстве подъездов, крытые велопарковки; высокий класс энергоэффективности; подъездные окна с повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами; зона общедоступного коворкинга в помещениях дома для жильцов; отсутствие источника загрязнения воздуха/неприятного запаха и рядом расположенной АЗС», - сообщил руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Как отметили специалисты портала, в России всего 216 жилых комплексов из 7 000, находящихся под мониторингом ЕРЗ, отвечают критериям экостроительства.

ЖК «Ньютон» - это проект бизнес-класса в центре Пензы. Узнать о нем больше, ознакомиться с расположением, функционалом и планировками можно в офисах «Термодома» или по телефону 28-28-20.

Застройщик - ООО «СЗ «Ньютон». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.