На квартиру недели в «Созвездии» действует скидка в 540 000 рублей

Строительный холдинг «Термодом» начал осень с выгодного предложения о покупке квартиры в «Созвездии» - одном из топовых жилых комплексов страны по версии портала ЕРЗ.РФ.

Только на неделе с 1 по 7 сентября купить 1-комнатную квартиру в монолитном 25-этажном доме «Атлас» можно со скидкой в 540 650 рублей. Новая цена действует в рамках акции «Время выгодных решений».

Квартира недели расположена на 5-м этаже, ее площадь более 50 квадратных метров, из спальни открываются виды в две стороны. Остальное по классике: вместительная прихожая, из кухни можно попасть на лоджию, имеется корзина под кондиционер.

Из дополнительных плюсов жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг;

- 2 минуты до набережной;

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Ключи вручаются сразу в день покупки.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Записаться на консультацию можно здесь.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

