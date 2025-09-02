В Заречном устроят «Забег Шуфутинского»

02.09.2025 | 17:35

В Заречном в среду, 3 сентября, организуют легкоатлетический забег (0+), посвященный известной песне Михаила Шуфутинского.

Как сообщили в администрации закрытого города, участникам предстоит преодолеть 5 км «в легком темпе», поэтому попробовать свои силы может любой желающий.

После забега организуют чаепитие и настольные игры.

«Начало мероприятия в 19:00, старт - от здания молодежного центра «Ровесник», - добавили в администрации.

Песня «Третье сентября» Михаила Шуфутинского появилась более 30 лет назад, стала символом начала осени и обросла множеством мемов.