В Заречном устроят «Забег Шуфутинского»

В Заречном в среду, 3 сентября, организуют легкоатлетический забег (0+), посвященный известной песне Михаила Шуфутинского.
Как сообщили в администрации закрытого города, участникам предстоит преодолеть 5 км «в легком темпе», поэтому попробовать свои силы может любой желающий.
После забега организуют чаепитие и настольные игры.
«Начало мероприятия в 19:00, старт - от здания молодежного центра «Ровесник», - добавили в администрации.
Песня «Третье сентября» Михаила Шуфутинского появилась более 30 лет назад, стала символом начала осени и обросла множеством мемов.
