В Пензе проведут традиционную презентацию спортшкол и секций

20.08.2025 | 13:40

В субботу, 6 сентября, на Юбилейной площади в Пензе пройдет традиционная презентация спортивных школ, секций и учреждений области.

Тематические павильоны и интерактивные зоны будут работать с 10:00 до 15:00, сообщили в министерстве физкультуры и спорта.

Представители спортшкол, федераций, клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов расскажут всем желающим о своей работе и поделятся контактами.

Подобные акции в начале сентября проводятся в Пензе ежегодно.

«Список участников еще формируется. Спортивные организации могут подать заявку на участие, отправив письмо на почту admin@sport.pnzreg.ru до 22 августа», - добавили в министерстве.