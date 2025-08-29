«Рисан» показал фотографии набережной в Арбекове

29.08.2025 | 09:58

Благоустройство набережной пруда в Арбекове вышло на завершающий этап. Компания «Рисан» показала фотографии нового городского пространства.

Прогулочная зона берет начало от улицы Бутузова, она будет открыта для всех желающих, а не только для жителей ближайших домов от «Рисана». У объекта уже есть свое название, «Лейк Парк», созвучное и с главной зоной активности (вейк-парком), и с наименованием комплекса, вдоль которого идет набережная (квартала Lake Town).

Самый большой в Поволжье вейк-парк уже готов к работе: все конструкции, включая трюковые фигуры, смонтированы; размещены плавающие мостики из лиственницы, которые защитят гладь от волн и позволят спортсменам с комфортом выходить с трассы; пруд наполнен водой до своей нормы. В дополнение к благоустройству решено установить фонтан - он будет бить прямо из пруда.

Здание вейк-парка и кафе с летней верандой уже построены. Ведутся отделочные работы. В спортивном центре расположатся пункт хранения и проката инвентаря, удобные раздевалки, душевые и сауна, где можно согреться после прохладной воды или перед выходом на трассу.

Появился амфитеатр с местами для зрителей, в верхней его части предусмотрена детская площадка. Например, маленькие зрители соревнований смогут сменить деятельность, размяться, а потом вернуться к просмотру.

Продолжается высадка растений (уже зеленеют газоны, деревья и кустарники), идет мощение прогулочных дорожек, устанавливают арт-объекты. Полигональные зеркальные фигуры дельфина и лебедей заняли свое место в прибрежной зоне.

Кроме того, создается уличная спортивная инфраструктура - установлены тренажеры и смонтированы площадки для стритбола и волейбола. Также на нижнем уровне набережной строится фитнес-центр.

Открыть набережную для посещения планируется этой осенью. В 2025 году намечено ввести в эксплуатацию первое строение квартала Lake Town. Его коммерческая линия гармонично дополнит инфраструктуру набережной своими кафе и магазинами.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

